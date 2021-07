Vaccino per docenti e bambini, Salvini: 'Non scherziamo, le terapie intensive sono vuote' (Di giovedì 22 luglio 2021) 'Leggo di un aumento dei contagi, mi piacerebbe leggere anche che i ricoverati nelle terapie intensive sono diminuiti. Centocinquantasei letti occupati su 8.400 disponibili, meno del 2%. Le terapie ... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 22 luglio 2021) 'Leggo di un aumento dei contagi, mi piacerebbe leggere anche che i ricoverati nellediminuiti. Centocinquantasei letti occupati su 8.400 disponibili, meno del 2%. Le...

Advertising

GiovanniToti : Non è giusto rischiare di chiudere in casa coloro che diligentemente e con senso civico hanno scelto di fare il vac… - meb : Salvini dice NO ai vaccini obbligatori per i professori. Noi diciamo il contrario. Senza vaccini, torna la #DAD ma… - LegaSalvini : 'CARROZZE SEPARATE PER I REFRATTARI AL VACCINO'...! ?????? La proposta-choc dell'assessore alla cultura di Bonaccini i… - Giugiu79451259 : @pbecchi Su quali libri si è indottrinato ? Dove ha vissuto nell’ultimo anno e mezzo ? Non ha avuto un parente o co… - mirco6791 : RT @jacopo_iacoboni: Sbrigatevi a fare questo vaccino, che sostanzialmente protegge anche dalla variante Delta Per cortesia. Grazie. -