Vaccino, i sindacati sull’obbligo per i docenti: “Il governo faccia mea culpa, confusione nella campagna informativa. Sia l’ultima arma” (Di giovedì 22 luglio 2021) “Se il Vaccino per i docenti dovesse diventare obbligatorio la maggioranza delle 220mila persone che lavorano nel mondo della scuola lo farebbero. Non esiste tra gli insegnanti uno zoccolo duro di no vax”. Nessuna delle organizzazioni sindacali confederali si auspica che il governo decida di costringere maestri e professori ad immunizzarsi, ma tutti – piuttosto che guardare la pagliuzza negli occhi degli insegnanti – osservano la trave che è nell’occhio della politica. Flc Cgil, Cisl e Uil Scuola – così come l’Associazione nazionale presidi – difendono la categoria: “Basta puntare il dito contro questi docenti e Ata. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) “Se ilper idovesse diventare obbligatorio la maggioranza delle 220mila persone che lavorano nel mondo della scuola lo farebbero. Non esiste tra gli insegnanti uno zoccolo duro di no vax”. Nessuna delle organizzazioni sindacali confederali si auspica che ildecida di costringere maestri e professori ad immunizzarsi, ma tutti – piuttosto che guardare la pagliuzza negli occhi degli insegnanti – osservano la trave che è nell’occhio della politica. Flc Cgil, Cisl e Uil Scuola – così come l’Associazione nazionale presidi – difendono la categoria: “Basta puntare il dito contro questie Ata. Il ...

Advertising

Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Vaccino, i sindacati sull’obbligo per i docenti: “Il governo faccia mea culpa, confusione nella campagna informativa.… - fattoquotidiano : Vaccino, i sindacati sull’obbligo per i docenti: “Il governo faccia mea culpa, confusione nella campagna informativ… - PisiSimone : RT @sergio_scorza: 3 morti in 24h dopo il vaccino anticovid? No, 3 morti sul lavoro nella sola giornata di oggi. La pandemia dei morti su e… - giovannamanetta : @figliocomunista Fosse a pagamento il vaccino i sindacati avrebbero già fatto barricate per costringere i datori di… - aniramiznat : RT @sergio_scorza: 3 morti in 24h dopo il vaccino anticovid? No, 3 morti sul lavoro nella sola giornata di oggi. La pandemia dei morti su e… -