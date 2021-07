Vaccino, Figliuolo: 'Priorità ora agli studenti da 12 anni in su' (Di giovedì 22 luglio 2021) In vista del ritorno a , Regioni e Province devono 'porre in essere le azioni necessarie a dare Priorità alle somministrazioni nei confronti degli studenti di età uguale o superiore ai 12 anni'. Così ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 luglio 2021) In vista del ritorno a , Regioni e Province devono 'porre in essere le azioni necessarie a darealle somministrazioni nei confronti deglidi età uguale o superiore ai 12'. Così ...

Advertising

fattoquotidiano : Vaccino agli over 60, la spinta non c’è: in 3 settimane raggiunti 300mila scoperti su 2,8 milioni. E Figliuolo dele… - moriggi : RT @Storace: Il #Lazio nasconde a #Figliuolo i dati vero sui #vaccini, altro che più bravi… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Vaccino, Figliuolo: «Priorità ora a ragazzi da 12 anni in su» - Daniele_B2 : RT @Nico01042014: Oggi scopriamo che chi ha avuto il covid è coperto 12 mesi e anche più, quindi meglio dei vaccini che coprono 9 mesi. Per… - FatimaCurzio : RT @ilmessaggeroit: Vaccino, Figliuolo: «Priorità ora a ragazzi da 12 anni in su» -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Figliuolo Vaccino, Figliuolo: 'Priorità ora agli studenti da 12 anni in su' Figliuolo ribadisce poi quanto già scritto il 25 giugno, rinnovando la necessità di perseguire 'la massima copertura vaccinale del personale scolastico attraverso un coinvolgimento attivo' e ...

Vaccini Covid e scuola, Figliuolo: "Priorità a studenti". I presidi: "Obbligo per docenti" In una lettera agli enti locali, il commissario per l'emergenza coronavirus invita Regioni e Province, in vista del ritorno tra i banchi, a 'porre in essere le azioni necessarie a dare priorità alle ...

Figliuolo: varianti rischio concreto. Vaccini, verso inversione di tendenza Avvenire Scuola Figliuolo: Perseguire massima copertura personale entro 20 agosto (LaPresse) – “Si ribadisce la necessità di perseguire la massima copertura vaccinale del personale scolastico attraverso il coinvolgimento attivo di tali soggetti quantificando e comunicando le mancat ...

Scuola, ministero: per la ripresa in presenza "vaccinazione doverosa" In vista del prossimo anno scolastico "l'obiettivo prioritario è assicurare la didattica in presenza" e per questo è "eticamente doverosa la vaccinazione" del personale. Lo scrive in una circolare il ...

ribadisce poi quanto già scritto il 25 giugno, rinnovando la necessità di perseguire 'la massima copertura vaccinale del personale scolastico attraverso un coinvolgimento attivo' e ...In una lettera agli enti locali, il commissario per l'emergenza coronavirus invita Regioni e Province, in vista del ritorno tra i banchi, a 'porre in essere le azioni necessarie a dare priorità alle ...(LaPresse) – “Si ribadisce la necessità di perseguire la massima copertura vaccinale del personale scolastico attraverso il coinvolgimento attivo di tali soggetti quantificando e comunicando le mancat ...In vista del prossimo anno scolastico "l'obiettivo prioritario è assicurare la didattica in presenza" e per questo è "eticamente doverosa la vaccinazione" del personale. Lo scrive in una circolare il ...