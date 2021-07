Vaccino Covid, Cassese: “Possibile introdurre l’obbligo, la Corte Costituzionale nel 2018 si è già espressa” (Di giovedì 22 luglio 2021) Il giurista e giudice emerito della Corte Costituzionale, Sabino Cassese, è intervenuto a Tgcom 24. “Non capisco perché si dubiti ancora della possibilità che, con una legge, si imponga l’obbligatorietà della vaccinazione. Abbiamo leggi del 1939, 1963, 1966, 1991 e 2017 connesse a vaccini di tipo diverso e che prevedono l’obbligo vaccinale". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 22 luglio 2021) Il giurista e giudice emerito della, Sabino, è intervenuto a Tgcom 24. “Non capisco perché si dubiti ancora della possibilità che, con una legge, si imponga l’obbligatorietà della vaccinazione. Abbiamo leggi del 1939, 1963, 1966, 1991 e 2017 connesse a vaccini di tipo diverso e che prevedonovaccinale". L'articolo .

