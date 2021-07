Vaccino ai guariti dal Covid: dose unica entro un anno, il ministero fissa le regole (Di giovedì 22 luglio 2021) Fra le questioni incalzanti riguardo alle vaccinazioni anti Covid resta quella di coloro che hanno contratto e superato l’infezione. Devono assumere il Vaccino? E se sì in quale misura e quando? Domande a cui ora dà risposta una circolare del ministero della Salute a firma del Direttore generale della Prevenzione, Gianni Rezza. Per le persone che si sono ammalate di Covid e sono guarite, scrive Rezza, “è possibile considerare la somministrazione di un’unica dose di Vaccino, purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro 6 mesi ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 22 luglio 2021) Fra le questioni incalzanti riguardo alle vaccinazioni antiresta quella di coloro che hcontratto e superato l’infezione. Devono assumere il? E se sì in quale misura e quando? Domande a cui ora dà risposta una circolare deldella Salute a firma del Direttore generale della Prevenzione, Gianni Rezza. Per le persone che si sono ammalate die sono guarite, scrive Rezza, “è possibile considerare la somministrazione di un’di, purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente6 mesi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono 235.097 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati. Ieri erano stati 218.705. Il tasso di… - Laura6976 : @theprinces70 Non ho fatto il vaccino, ho avuto il covid tre mesi fa. Da oggi posso volendo richiedere la dose di v… - infoitsalute : I guariti dal covid faranno il vaccino un anno dopo l'infezione - infoitsalute : Nuova circolare ministero della Salute sul vaccino: per i guariti dose unica entro 6-12 mesi - infoitsalute : Dose unica di vaccino per guariti Covid in 6-12 mesi: la nota del Ministero -