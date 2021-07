Vaccini | il Ministero della Salute | “Per i guariti un’unica dose entro 12 mesi”

(Di giovedì 22 luglio 2021) Il chiarimento in una circolare: per i soggetti fragili resta l’indicazionevaccinazione completa

... di cui ben nove riconosciuti daldella Salute come 'di ricovero e cura a carattere ... 'Tanti anni fa cercavamo di convincere i ministri della Salute a spingere sui, ma invano. ...Si discute intanto suiobbligatori per il personale scolastico e i docenti. Lo chiede l'... l'Associazione Nazionale Presidi, che oggi avrà un primo incontro alin vista della ...Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, giovedì 22 luglio ...Un'unica dose di vaccino anti-Covid per i soggetti che hanno contratto l'infezione da SarsCoV2 entro 6-12 mesi dalla guarigione. L'estensione dei tempi, annunciata dal sottosegretario alla Salute Andr ...