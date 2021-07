Advertising

LaStampa : Vaccini a scuola, Figliuolo: “Entro il 20 agosto voglio l’elenco dei no vax” - MediasetTgcom24 : Vaccini, Figliuolo: 'Priorità è la somministrazione agli studenti' #Figliuolo - fattoquotidiano : #vaccini: la macchina di Figliuolo si è inceppata, mancano all'appello 2 milioni di 60enni - Elevterio : RT @SkyTG24: Vaccini Covid e scuola, Figliuolo: 'Priorità a studenti'. I presidi: 'Obbligo per docenti' - 42Sz40 : @robersperanza @SkyTG24 @istsupsan @MinisteroSalute Vaccini Covid e scuola, Figliuolo: 'Priorità a studenti'. I pre… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Figliuolo

Avvenire

...e Province devono 'dare priorità alle somministrazioni deinei confronti degli studenti di età uguale o superiore ai 12 anni'. Lo ha detto il Commissario per l'Emergenza Francesco. ...In una lettera agli enti locali, il commissario per l'emergenza coronavirus invita Regioni e Province, in vista del ritorno tra i banchi, a 'porre in essere le azioni necessarie a dare priorità alle ...In vista del ritorno a scuola, Regioni e Province devono "dare priorità alle somministrazioni dei vaccini nei confronti degli studenti di età uguale o superiore ai 12 anni". Lo ha detto il Commissario ...Non è nell’ordine del giorno del Consiglio dei ministri di oggi. Ma non è escluso che se ne parli: la questione del vaccino agli insegnanti e al personale scolastico tiene banco, anche in vista dell’i ...