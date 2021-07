Vaccini antinfluenzali, parte la corsa: 7 regioni hanno già comprato 3 milioni di dosi (Di giovedì 22 luglio 2021) La campagna vaccinale partirà in anticipo da ottobre, e alcune regioni si sono già mosse attraverso il sistema della Consip per garantirsi per tempo le dosi. L’obiettivo è immunizzare i cittadini per evitare che i sintomi dell'influenza possano sommarsi o confondersi con gli eventuali sintomi da Covid. L'esperto: "Fondamentale mantenere la guardia alta su una malattia seria, soprattutto per alcune categorie" Leggi su tg24.sky (Di giovedì 22 luglio 2021) La campagna vaccinale partirà in anticipo da ottobre, e alcunesi sono già mosse attraverso il sistema della Consip per garantirsi per tempo le. L’obiettivo è immunizzare i cittadini per evitare che i sintomi dell'influenza possano sommarsi o confondersi con gli eventuali sintomi da Covid. L'esperto: "Fondamentale mantenere la guardia alta su una malattia seria, soprattutto per alcune categorie"

