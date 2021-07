Vaccini anti Covid nel Lazio: il drive-in di Valmontone è un successo, fin qui oltre 135.000 somministrazioni (Di giovedì 22 luglio 2021) Vaccinazioni, superate le 500mila somministrazioni: grande prova del drive in al Valmontone Outlet con oltre 135mila e con una media di ben oltre le 2.000 al giorno. Nato dalla collaborazione tra Assessorato alla Salute della Regione Lazio, ASL Roma5, e Valmontone Outlet, è stato inaugurato il 13 aprile 2021 il primo drive-In Vaccinale della Regione Lazio: la struttura (probabilmente il drive-in vaccinale più grande di Europa) è diventata operativa il 24 aprile. Da quel giorno le somministrazioni sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 luglio 2021) Vaccinazioni, superate le 500mila: grande prova delin alOutlet con135mila e con una media di benle 2.000 al giorno. Nato dalla collaborazione tra Assessorato alla Salute della Regione, ASL Roma5, eOutlet, è stato inaugurato il 13 aprile 2021 il primo-In Vaccinale della Regione: la struttura (probabilmente il-in vaccinale più grande di Europa) è diventata operativa il 24 aprile. Da quel giorno lesono ...

M5S_Camera : In questi mesi il @Mov5Stelle ha condotto una battaglia sul tema della liberalizzazione dei brevetti per i vaccini… - infoitsalute : Vaccini anti-Covid, Ministero Salute: ''Per i guariti basta una dose entro un anno'' - CorriereCitta : Vaccini anti Covid nel Lazio: il drive-in di Valmontone è un successo, fin qui oltre 135.000 somministrazioni - infoiteconomia : Ad Anagni, dove si confezionano i vaccini anti-Covid al ritmo di 24mila l’ora - nona_onda : RT @Freed19789258: Fatemi l'esempio di un farmaco: Adatto a tutte le età Compatibile con tutti i farmaci che già si assumono Adatto a gesta… -