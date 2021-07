Vaccini, a Palermo camper dei medici Usca per i quartieri (Di giovedì 22 luglio 2021) Palermo (ITALPRESS) – Portare il vaccino alla gente sempre più vicino casa: può essere la strada vincente se, col caldo che scoraggia e la prospettiva seducente del mare, specie in alcune giornate, i centri vaccinali perdono appeal. Si chiama #VaccininQuartiere la nuova iniziativa del commissario all’emergenza Covid di Palermo, Renato Costa, per accorciare ancora le il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 22 luglio 2021)(ITALPRESS) – Portare il vaccino alla gente sempre più vicino casa: può essere la strada vincente se, col caldo che scoraggia e la prospettiva seducente del mare, specie in alcune giornate, i centri vaccinali perdono appeal. Si chiama #nQuartiere la nuova iniziativa del commissario all’emergenza Covid di, Renato Costa, per accorciare ancora le il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Vaccini, a Palermo camper dei medici Usca per i quartieri - - MasterblogBo : PALERMO (ITALPRESS) – Portare il vaccino alla gente sempre più vicino casa: può essere la strada vincente se, col c… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Vaccini, a Palermo camper dei medici Usca per i quartieri - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Vaccini, a Palermo camper dei medici Usca per i quartieri - - Italpress : Vaccini, a Palermo camper dei medici Usca per i quartieri -