Vaccinazioni: Figliuolo chiede alle regioni i numeri del personale scolastico non vaccinato (Di giovedì 22 luglio 2021) il commissario straordinario all'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, procede con metodi sbrigativi e chiede entro il 20 agosto di avere i numeri del personale scolastico che non si è ancora vaccinato L'articolo proviene da Firenze Post.

attilascuola : RT @Claudie9223: L' ' ALPINO' PRETENDE ENTRO IL 20 AGOSTO L' ELENCO DEI NON VACCINATI...?? VERGOGNA ASSOLUTA ! #Figliuolo #ObbligoVaccinale… - Claudie9223 : RT @Claudie9223: L' ' ALPINO' PRETENDE ENTRO IL 20 AGOSTO L' ELENCO DEI NON VACCINATI...?? VERGOGNA ASSOLUTA ! #Figliuolo #ObbligoVaccinale… - FirenzePost : Vaccinazioni: Figliuolo chiede alle regioni i numeri del personale scolastico non vaccinato - Urania_Pleiadi : RT @GiovaQuez: Figliuolo chiede alle Regioni di continuare a vaccinare gli over 60, dare priorità alle vaccinazioni degli studenti over 12… - GiocatriceP : RT @Claudie9223: L' ' ALPINO' PRETENDE ENTRO IL 20 AGOSTO L' ELENCO DEI NON VACCINATI...?? VERGOGNA ASSOLUTA ! #Figliuolo #ObbligoVaccinale… -