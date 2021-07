"Vaccinarsi e rispettare le regole. Il colpo di sole lo ha preso Landini". Parla Bonometti (Confindustria) (Di giovedì 22 luglio 2021) Gli uomini che vogliono lavorare Parlano così: “Dobbiamo dire ‘grazie che ci siano i vaccini’. E dovremmo dire la verità. Dire che Confindustria licenzia chi non è vaccinato non è vero. E’ vero invece che Confindustria si augura che tutti i lavoratori abbiano il Green pass, che tutti siano immunizzati. Lo dovrebbero fare per rispetto di se stessi e per gli altri”. E’ il presidente di Confindustria Lombardia. Si chiama Marco Bonometti. E’ bresciano, è presidente delle Officine Meccaniche Rezzatesi e sarebbe bellissimo vederlo dialogare con il segretario della Cgil, Maurizio Landini. ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 22 luglio 2021) Gli uomini che vogliono lavorareno così: “Dobbiamo dire ‘grazie che ci siano i vaccini’. E dovremmo dire la verità. Dire chelicenzia chi non è vaccinato non è vero. E’ vero invece chesi augura che tutti i lavoratori abbiano il Green pass, che tutti siano immunizzati. Lo dovrebbero fare per rispetto di se stessi e per gli altri”. E’ il presidente diLombardia. Si chiama Marco. E’ bresciano, è presidente delle Officine Meccaniche Rezzatesi e sarebbe bellissimo vederlo dialogare con il segretario della Cgil, Maurizio. ...

