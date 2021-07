Utoya | premier Norvegia | odio non resti ' incontrastato'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Utoya premier

ANSA Nuova Europa

L'odio non può "restare incontrastato": lo ha detto oggi ildella Norvegia, Erna Solberg, durante una cerimonia di commemorazione nel 10mo anniversario della strage di. Quel giorno, il 22 luglio del 2011, l'estremista di destra Anders Behring ...'L'odio non può restare incontrastato': lo ha detto ildella Norvegia, Erna Solberg, durante una cerimonia di commemorazione nel 10mo anniversario della strage di. Quel giorno, il 22 luglio del 2011, l'estremista di destra Anders Behring ...L'odio non può "restare incontrastato": lo ha detto oggi il premier della Norvegia, Erna Solberg, durante una cerimonia di commemorazione nel 10mo anniversario della strage di Utoya. (ANSA) ..."L'odio non può restare incontrastato": lo ha detto il premier della Norvegia, Erna Solberg, durante una cerimonia di commemorazione nel 10mo anniversario della strage di Utoya. Quel giorno, il 22 lug ...