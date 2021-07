USA | richieste sussidi disoccupazione aumentano a sorpresa

(Di giovedì 22 luglio 2021) (Teleborsa) – Salgono più del previsto ledio allanegli USA. Nella settimana al 16 luglio, i “claims” sono risultati pari a 419.000 unità, in aumento di 51 mila unità rispetto al dato della settimana precedente di 368.000 (360 mila nella prima lettura). Il dato è peggiore delle attese degli analisti che erano perin calo fino a 350 mila. La media delle ultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 385.350 unità in calo di 750 unità rispetto al dato rivisto della settimana precedente (384.500). La media a quattro settimane ...

In salita le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione negli USA. I claims in particolare sono risultati pari a 419.000 unità, in aumento di 51 mila unità rispetto al dato della settimana precedente di ...