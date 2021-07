Usa, casi Covid triplicati nelle ultimi 15 giorni: si valuta ritorno alle mascherine obbligatorie. Merkel: “Qui aumento contagi preoccupante” (Di giovedì 22 luglio 2021) La nuova variante Delta fa paura anche oltre l’Atlantico. Negli Stati Uniti, per il terzo giorno consecutivo, si contano oltre 50mila contagi giornalieri, nonostante l’alto tasso di vaccinati nel Paese. Numeri impressionanti che sono alla base del picco registrato soprattutto nelle ultime due settimane, quando i casi sono addirittura triplicati, secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University. La media settimanale ha infatti toccato i 37mila casi al giorno contro i 13.700 del 6 luglio, la più alta dallo scorso maggio. I nuovi decessi nelle ultime 24 ore sono stati 333, anche questi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) La nuova variante Delta fa paura anche oltre l’Atlantico. Negli Stati Uniti, per il terzo giorno consecutivo, si contano oltre 50milagiornalieri, nonostante l’alto tasso di vaccinati nel Paese. Numeri impressionanti che sono alla base del picco registrato soprattuttoultime due settimane, quando isono addirittura, secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University. La media settimanale ha infatti toccato i 37milaal giorno contro i 13.700 del 6 luglio, la più alta dallo scorso maggio. I nuovi decessiultime 24 ore sono stati 333, anche questi ...

