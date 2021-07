Usa, Biden: 'Dobbiamo vaccinarci, non ascoltate i politici ma gli scienziati' (Di giovedì 22 luglio 2021) Nelle ultime due settimane i casi di covid negli Usa si sono triplicati. A 6 mesi dal suo insediamento il presidente degli Stati Uniti interviene in diretta tv sulla Cnn ed affronta i principali temi ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 22 luglio 2021) Nelle ultime due settimane i casi di covid negli Usa si sono triplicati. A 6 mesi dal suo insediamento il presidente degli Stati Uniti interviene in diretta tv sulla Cnn ed affronta i principali temi ...

Advertising

SkyTG24 : Covid Usa, nuovi casi triplicati in due settimane. Biden: “Pandemia è tra i non vaccinati” - riotta : Capo di Stato Maggiore Usa generale Mark Milley ebbe paura di un golpe #Trump 'Prepara l'assalto al Reichstag, il V… - NicolaPorro : Ecco l’ultima trovata del Grande Fratello Usa ?? - PManols : RT @GiocatriceP: Negli Usa non si vaccinano e #Biden si propone alla CNN per perorare la causa della vaccinazione nonostante il FLOP del #… - l_dolci : RT @agenzia_nova: #Usa #Russia Il 28 luglio a Ginevra si dovrebbero tenere i primi colloqui fra Russia e Stati Uniti sulla stabilità stra… -