Ungheria: il presidente Orban convoca un referendum sulla legge anti propaganda Lgbtq+ (Di giovedì 22 luglio 2021) Tramite un video su Facebook ( qui diffuso dall'agenzia Ansa) il premier ungherese Viktor Orban ha annunciato di aver indetto un referendum popolare sulla contestata legge, che prevede il divieto di ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 22 luglio 2021) Tramite un video su Facebook ( qui diffuso dall'agenzia Ansa) il premier ungherese Viktorha annunciato di aver indetto unpopolarecontestata, che prevede il divieto di ...

Advertising

KTonkova : Nacque così la prima Repubblica Slovacca, alleata della Germania nazista, con il presidente Josef Tiso, sacerdote c… - messveneto : In Ungheria Orban convoca referendum su legge Lgtbq: “Fermiamo Bruxelles come già fatto sui migranti”: Per il presi… - Dome689 : RT @Open_gol: L'ultima mossa del presidente ungherese sulla controversa legge anti Lgbt - Open_gol : L'ultima mossa del presidente ungherese sulla controversa legge anti Lgbt - MiltonBlog : @BentivogliMarco @gloquenzi @pistelligoffr @Arturo_Parisi @PLCastagnetti @CarloStagnaro @lucianocapone @OGiannino… -