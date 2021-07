**Unesco: Franceschini, 'evitata l'iscrizione di Venezia tra i siti in pericolo'** (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - “Scongiurata l'iscrizione di Venezia nella lista del patrimonio dell'umanità in pericolo. Grazie alle decisioni del Governo sul blocco del passaggio delle grandi navi davanti a San Marco e al canale della Giudecca si è raggiunto un primo, importante risultato. Adesso, l'attenzione mondiale su Venezia deve rimanere alta ed è dovere di tutti lavorare per la protezione della laguna e individuare un percorso di sviluppo sostenibile per questa realtà unica, in cui la cultura e l'industria creativa sono chiamate a giocare un ruolo da protagoniste”. Così il Ministro della cultura, Dario ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - “Scongiurata l'dinella lista del patrimonio dell'umanità in. Grazie alle decisioni del Governo sul blocco del passaggio delle grandi navi davanti a San Marco e al canale della Giudecca si è raggiunto un primo, importante risultato. Adesso, l'attenzione mondiale sudeve rimanere alta ed è dovere di tutti lavorare per la protezione della laguna e individuare un percorso di sviluppo sostenibile per questa realtà unica, in cui la cultura e l'industria creativa sono chiamate a giocare un ruolo da protagoniste”. Così il Ministro della cultura, Dario ...

