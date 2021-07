Un’altra piazza dedicata a Raffaella Carrà: c’è o non c’è anche l’Italia? (Di giovedì 22 luglio 2021) A poche settimane dalla scomparsa di Raffaella Carrà Un’altra città, dopo Madrid, ha deciso di dedicarle una piazza per omaggiarla. La regina della televisione italiana è venuta a mancare il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 22 luglio 2021) A poche settimane dalla scomparsa dicittà, dopo Madrid, ha deciso di dedicarle unaper omaggiarla. La regina della televisione italiana è venuta a mancare il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

DiodatoMusic : Felice di tornare dagli amici del Giffoni Film Festival. I posti per il live serale in piazza Fratelli Lumière sono… - vivianagenasci : RT @stefaniatalpo: Il consiglio regionale del Veneto (pres Zaia, leghista) ha approvato un'ordinanza che impone l'obbligo vaccinale per il… - apavo75 : RT @stefaniatalpo: Il consiglio regionale del Veneto (pres Zaia, leghista) ha approvato un'ordinanza che impone l'obbligo vaccinale per il… - 41015LoveVolo : RT @DiodatoMusic: Felice di tornare dagli amici del Giffoni Film Festival. I posti per il live serale in piazza Fratelli Lumière sono già e… - susanna769 : RT @stefaniatalpo: Il consiglio regionale del Veneto (pres Zaia, leghista) ha approvato un'ordinanza che impone l'obbligo vaccinale per il… -