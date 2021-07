Una Vita anticipazioni spagnole, Camino costretta a sposare Ildefonso (Di giovedì 22 luglio 2021) Le puntate spagnole di Una Vita rivelano che la giovane Camino Pasamar sta per convolare a nozze con Ildefonso. Nonostante lei non sia assolutamente innamorata si trova costretta ad assecondare la volontà di sua madre Felicia che vuole vederla sposata ad un uomo con la speranza che dimentichi per tempera pittrice Maite. Contemporaneamente ci saranno le nozze via Emilio e Cinta, che al contrario non vedono l’ora di diventare marito e moglie per poter partire alla volta dell’Argentina per l’ingaggio della Dominguez. Trame spagnole di Una Vita, le nozze dei fratelli ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 22 luglio 2021) Le puntatedi Unarivelano che la giovanePasamar sta per convolare a nozze con. Nonostante lei non sia assolutamente innamorata si trovaad assecondare la volontà di sua madre Felicia che vuole vederla sposata ad un uomo con la speranza che dimentichi per tempera pittrice Maite. Contemporaneamente ci saranno le nozze via Emilio e Cinta, che al contrario non vedono l’ora di diventare marito e moglie per poter partire alla volta dell’Argentina per l’ingaggio della Dominguez. Tramedi Una, le nozze dei fratelli ...

Advertising

borghi_claudio : Buongiorno, sono la Svezia, non ho mai chiuso niente e non ho mai portato mascherine all'aperto. Non ho perso 2 ann… - AndreaMarcucci : Ci sono ancora tutte le condizioni, con una mediazione alta, come dice @sbonaccini , per approvare il #ddlZan prima… - enpaonlus : L’appello: “Aiutate Ciro. E’ nel rifugio da una vita e ha visto morire i suoi amici” - BordignonAngelo : RT @borghi_claudio: Buongiorno, sono la Svezia, non ho mai chiuso niente e non ho mai portato mascherine all'aperto. Non ho perso 2 anni di… - 4nxiety4 : RT @witchte4rs: la vita è dura quando sei una perfezionista pigra a cui anche non frega un cazzo di niente ma allo stesso tempo si preoccup… -