Una Vita, anticipazioni oggi 22 luglio: Felicia non vuole che Maite si riavvicini a Camino (Di giovedì 22 luglio 2021) anticipazioni "Una Vita", puntata del 22 luglio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10? Armando comunica a Felicia che, grazie all'intervento di Ildefonso, Maite è tornata in libertà. La Pasamar è categorica: la pittrice deve stare lontano da sua figlia Camino. Maite ha ricevuto la visita di Camino in carcere. Per tranquillizzarla, la pittrice ha cercato di minimizzare le angherie a Articolo completo: dal blog SoloDonna

