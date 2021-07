“Un uomo meraviglioso”. Belen Rodriguez, il gesto di Antonino mentre lei è al lavoro (Di giovedì 22 luglio 2021) Ne abbiamo parlato tanto: Belen costretta a fermare le riprese di Tu sì que vales dopo essersi sentita male durante le registrazioni. A meno di una settimana dal parto di Luna Mark infatti, la bella argentina si è recata in treno a Roma per lavoro e con lei c’era anche il suo attuale compagno, Antonino Spinalbese. Ora però, quello che emerge a meno di 24 ore dal lieve malore che l’ha costretta a interrompere le registrazioni di Tu sì que vales, Belen Rodriguez è tornata negli studi televisivi in piena forma, pronta a onorare gli impegni lavorativi. “Ieri siamo usciti con la carrozzella, ve lo volevo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 luglio 2021) Ne abbiamo parlato tanto:costretta a fermare le riprese di Tu sì que vales dopo essersi sentita male durante le registrazioni. A meno di una settimana dal parto di Luna Mark infatti, la bella argentina si è recata in treno a Roma pere con lei c’era anche il suo attuale compagno,Spinalbese. Ora però, quello che emerge a meno di 24 ore dal lieve malore che l’ha costretta a interrompere le registrazioni di Tu sì que vales,è tornata negli studi televisivi in piena forma, pronta a onorare gli impegni lavorativi. “Ieri siamo usciti con la carrozzella, ve lo volevo ...

