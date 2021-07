Un dinosauro all'ingresso del Museo di Storia naturale: è il Saltriovenator (Di giovedì 22 luglio 2021) Darà il benvenuto ai visitatori del Museo di Storia naturale di Milano: è un grande e variopinto dinosauro, un Saltriovenator lungo sette metri e mezzo che si trova all'esterno, vicino alla scalinata ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 22 luglio 2021) Darà il benvenuto ai visitatori deldidi Milano: è un grande e variopinto, unlungo sette metri e mezzo che si trova all'esterno, vicino alla scalinata ...

Advertising

qn_giorno : Un dinosauro all'ingresso del Museo di Storia naturale: è il Saltriovenator - teobaratto90 : RT @SEditoriale: Riapre al pubblico il Museo di Storia Naturale di #Milano, da oggi con un'importante novità: davanti all'ingresso, il mode… - SEditoriale : Riapre al pubblico il Museo di Storia Naturale di #Milano, da oggi con un'importante novità: davanti all'ingresso,… - piera69969209 : @dobrevsunicorns se lo scoop è come quelli di Barbarella al massimo è il dinosauro gonfiabile. Pier e Giulia non sp… - Micheles750 : @AlbertHofman72 certo che grazie all'idiozia della gente se ne possono fare tanti di soldi oggi come oggi eh! Quasi… -