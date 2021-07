ULTIM’ORA: green pass necessario per stadi, palestre e piscine (Di giovedì 22 luglio 2021) Era nell’aria da giorni, adesso è quasi certo: servirà il green pass per accedere ai grandi eventi all’aperto. La conferma arriva dalla cabina di regia che anticipa il Consiglio dei Ministri, anche se rimangono ancora da definire gli effetti sulla percentuale di pubblico consentita negli impianti. Percentuale ingressi per ogni evento Allo stadio solo con il green pass. La cabina di regia ha solamente confermato una notizia pressoché scontata, anche se ora il CDM dovrà approvare le direttive che scatteranno del 5 agosto. RImane, però, il dubbio sulla capienza di pubblico che potrà parteciparvi. Su ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 22 luglio 2021) Era nell’aria da giorni, adesso è quasi certo: servirà ilper accedere ai grandi eventi all’aperto. La conferma arriva dalla cabina di regia che anticipa il Consiglio dei Ministri, anche se rimangono ancora da definire gli effetti sulla percentuale di pubblico consentita negli impianti. Percentuale ingressi per ogni evento Alloo solo con il. La cabina di regia ha solamente confermato una notizia pressoché scontata, anche se ora il CDM dovrà approvare le direttive che scatteranno del 5 agosto. RImane, però, il dubbio sulla capienza di pubblico che potrà parteciparvi. Su ...

NCN_it : ULTIM'ORA - GREEN PASS, DAL 5 AGOSTO LE NUOVE REGOLE: SARÀ OBBLIGATORIO ANCHE PER ANDARE ALLO STADIO #GreenPass - pleopizzi : RT @fanpage: ULTIM'ORA - #greenpass Le nuove misure decise dal Governo Draghi. - cafifal : RT @fanpage: ULTIM'ORA - #greenpass Le nuove misure decise dal Governo Draghi. - ILOVEPACALCIO : ULTIM'ORA, #Covid, cabina di regia: 'Dal 5 agosto green pass per ristoranti, cinema e palestre' - Ilovepalermocalcio - tuttoatalanta : ULTIM'ORA - Green pass in ristoranti e bar al chiuso dal 5 agosto, stato d'emergenza fino al 31 dicembre: la cabina… -

