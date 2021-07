Ugo De Siervo | Siamo il paese dell' elusione vaccinale | con la compiacenza di certa politica

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 22 luglio 2021) Professor Ugo De, costituzionalista, ex presidentea Corte costituzionale, tutta questa discussione su vaccino, Green pass e restrizioni chiama in causa il temaa libertà. Chi la difende, chi la nega, la legittimitàe scelte. Molto prosaicamente mi viene da dirle che questa animosa discussione chiama in causa soprattutto lae la ricerca del consenso da parte di classi dirigenti poco credibili e poco autorevoli, che non danno neppure il buon esempio.già arrivati a Salvini? Immagino si riferisca a lui. Non vorrei parlar male’ex ...