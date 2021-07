Ufficiale: Vettorel dal Frosinone alla Carrarese (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Frosinone tramite nota Ufficiale sul proprio sito ha comunicato di aver ceduto a titolo temporaneo, il portiere Thomas Vettorel alla Carrarese. “Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Carrarese Calcio 1908 per la cessione a titolo temporaneo del calciatore Thomas Vettorel“. Foto: Twitter Frosinone L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 luglio 2021) Iltramite notasul proprio sito ha comunicato di aver ceduto a titolo temporaneo, il portiere Thomas. “IlCalcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la societàCalcio 1908 per la cessione a titolo temporaneo del calciatore Thomas“. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

