Ufficiale: Renato Augusto torna al Corinthians. Firma fino al 2023 (Di giovedì 22 luglio 2021) Renato Augusto saluta i cinesi del Beijing Guoan dopo cinque stagioni. Il centrocampista brasiliano torna al Corinthians, club dove ha giocato per tre anni dopo la fine del suo rapporto con il Bayer Leverkusen nel 2013. Firma fino al 2023 per il 33enne. Ecco l’annuncio social di Duilio Alves, presidente del club: Bom dia, Fiel. É com muito orgulho que anunciamos o retorno de um grande ídolo. Num trabalho conjunto de toda nossa Diretoria, nosso futebol recebe hoje de braços abertos Renato Augusto. Muito boa sorte e VAI ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 luglio 2021)saluta i cinesi del Beijing Guoan dopo cinque stagioni. Il centrocampista brasilianoal, club dove ha giocato per tre anni dopo la fine del suo rapporto con il Bayer Leverkusen nel 2013.alper il 33enne. Ecco l’annuncio social di Duilio Alves, presidente del club: Bom dia, Fiel. É com muito orgulho que anunciamos o retorno de um grande ídolo. Num trabalho conjunto de toda nossa Diretoria, nosso futebol recebe hoje de braços abertos. Muito boa sorte e VAI ...

Advertising

StefanoLecchini : Esattamente 50 anni fa, lunedì 19 luglio 1971 alle 21 sul Nazionale, 'Policarpo ufficiale di scrittura', con Renato… - Tommycucco : Renato Zero - Ancora qui (Video ufficiale - Official video) - basketinside360 : SERIE B UFFICIALE - Renato Quartuccio rinnova con San Miniato - - MariaV75811 : RT @jordigab7: Renato Zero - Amico - Sei Zero 2010 (Live - Video Ufficiale w/lyrics) - jordigab7 : Renato Zero - Amico - Sei Zero 2010 (Live - Video Ufficiale w/lyrics) -