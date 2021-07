UFFICIALE - Nuova amichevole per il Napoli | deciso l' avversario!

(Di giovedì 22 luglio 2021) Dopo il Bayern Monaco, secondainternazionale per ilprima dell’inizio del campionato. Gli azzurri affronteranno il Wisla Cracovia al Henryk Reyman Stadium di Cracovia il 4 agosto alle ore 18. Il match è stato organizzato per celebrare il 115esimo anniversario della fondazione del Club polacco. Questo ciò che è stato annunciato dallo stesso club sui propri canali ufficiali.

