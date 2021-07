(Di giovedì 22 luglio 2021) Dopo il Bayern Monaco, secondainternazionale per ilprima dell’inizio del campionato. Gli azzurri affronteranno il Wisla Cracovia al Henryk Reyman Stadium di Cracovia il 4 agosto alle ore 18. Il match è stato organizzato per celebrare il 115esimo anniversario della fondazione del Club polacco. Questo ciò che è stato annunciato dallo stesso club sui propri canali ufficiali.

Advertising

GenoaCFC : ???? È disponibile la nuova app ufficiale del Genoa! ?? Scaricala qui ?? - ASRomaFemminile : ?? UFFICIALE: Lucia Di Guglielmo è una nuova calciatrice dell'#ASRomaFemminile! ???? ?? - ASRomaFemminile : ?? UFFICIALE: Valeria Pirone è una nuova calciatrice dell'#ASRomaFemminile! ???? ?? - villaalbe : RT @GenoaCFC: ???? È disponibile la nuova app ufficiale del Genoa! ?? Scaricala qui ?? - gilnar76 : UFFICIALE - Nuova amichevole per il #Napoli: deciso l'avversario! #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Nuova

Corriere dello Sport

Le coordinate urbane dellaRussia riscritte in un'esplorazione che si appropria di 'altri' ... infine, il posterdella SIC 2021 realizzato da Emiliano Mammucari (illustrazione), Mauro ...Nella sezione dedicata del sitoil ritratto di Gianmario Dettori, vicepresidente del club ... In precedenza aveva lavorato nel quotidiano LaSardegna. Un innesto di grande prestigio nell'...Per la Tesla del biontech altri assist da variante Delta e nota Goldman Sachs Moderna entra ufficialmente a far parte dell'indice S&P 500, dopo aver visto il valore del suo titolo triplicare, ...Annuncio arrivato Nella giornata di oggi è arrivato l'annuncio: l’americano disputerà anche la prossima stagione in sella alla R1 del team GRT ...