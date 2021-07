Ufficiale | Everton | ecco Demarai Gray dal Bayer Leverkusen

Advertising

Everton, ufficiale l'arrivo di Demirai Gray. L'ex Leicester, l'anno scorso al Bayer Leverkusen, ha firmato coi Toffees. UFFICIALE | Nuovo acquisto per l'#Everton di #Benitez. Arriva Demarai #Gray dal #BayerLeverkusen. Everton, UFFICIALE: arriva Gray. Romano: "Nessuna offerta ufficiale da parte dell'Everton o di qualsiasi altro club per Koulibaly"

Commenta per primo L'ha ufficializzato l'acquisto dal Bayer Leverkusen dell'esterno d'attacco ex - Leicester Demirai Gray che firma fino al 30 giungo 2024 con opzione per un altro anno.Invece la data, sia sul contratto di lavoro che su quello per la cessione dei diritti d'...lo scorso 20 novembre ma non si era presentato perché impegnato in Inghilterra a allenare l'...L'Everton ha ufficializzato l'acquisto dal Bayer Leverkusen dell'esterno d'attacco ex-Leicester Demirai Gray che firma fino al 30 giungo 2024 con ...La squadra di Inzaghi non volerà negli Stati Uniti per giocare la Florida Cup con Everton e Millonarios. Eccola nota ufficiale del club neroazzurro: “FC Internazionale Milano comunica che non si reche ...