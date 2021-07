Ufficiale: Aquila Montevarchi, c’è il rinnovo di Jallow (Di giovedì 22 luglio 2021) L’Aquila Montevarchi, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato di aver trovato l’intesa con Jallow per il rinnovo del contratto. Ecco il comunicato del club: “L’Aquila Montevarchi 1902 è lieta di comunicare il raggiungimento dell’accordo con Sulayman Jallow (1996) per proseguire insieme anche la prossima stagione in Lega Pro. Grazie alle sue reti e alle sue prestazioni, Sulayman Jallow, ha contribuito in modo decisivo alla promozione in Lega Pro dei nostri colori. Con 33 presenze e 21 reti si è laureato capocannoniere del girone E della passata ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 luglio 2021) L’, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato di aver trovato l’intesa conper ildel contratto. Ecco il comunicato del club: “L’1902 è lieta di comunicare il raggiungimento dell’accordo con Sulayman(1996) per proseguire insieme anche la prossima stagione in Lega Pro. Grazie alle sue reti e alle sue prestazioni, Sulayman, ha contribuito in modo decisivo alla promozione in Lega Pro dei nostri colori. Con 33 presenze e 21 reti si è laureato capocannoniere del girone E della passata ...

