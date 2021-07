Udine piange Gallina | ha aperto una delle più storiche gastronomie della città

Advertising

messveneto : Il Collio piange Enrico Veliscig, il decano dei viticoltori -

Ultime Notizie dalla rete : Udine piange

Il Friuli

E ora, un'intera città lo. L'oste è morto a 85 anni e viene ricordato per aver gestito dapprima la 'Gastronomia da Luciano' e poi 'L'angolo del gusto' , l'osteria in via Deciani, a. Qui ...Ieri mattina l'imprenditore pordenonese, che a Nordest è stato capace di creare venti punti vendita di abbigliamento e calzature, spaziando tra Pordenone,e Portogruaro, si è spento. Domenica ...BASILIANO La comunità piange Anna Marcon, 92 anni, madre di monsignor Dino Bressan, già rettore del Seminario arcivescovile di Udine e parroco delle sette parrocchie di Basiliano. Nata a San Vito al T ...CORMONS. È morto Enrico Veliscig, noto a tutti come Simòn di Brazàn. Avrebbe compiuto 103 anni a settembre. Decano dei viticoltori del Collio, nonostante l'età, aveva lavorato in vigna fino a pochi me ...