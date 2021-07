Turi all’attacco: “Da una parte 51 alunni in classe, dall’altra 446 milioni per il cablaggio delle scuole. Preoccupa il gap tra reale e virtuale” (Di giovedì 22 luglio 2021) “Non si può da una parte leggere di una dirigente scolastica che denuncia di avere una classe di 51 alunni e, dall’altra il Ministro Bianchi che annuncia lo stanziamento di 446 milioni per il cablaggio delle scuole. Il gap tra il reale e il virtuale che c’è nel nostro Paese Preoccupa”. Inizia così una nota del segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 22 luglio 2021) “Non si può da unaleggere di una dirigente scolastica che denuncia di avere unadi 51e,il Ministro Bianchi che annuncia lo stanziamento di 446per il. Il gap tra ile ilche c’è nel nostro Paese”. Inizia così una nota del segretario generale della Uil Scuola, Pino. L'articolo .

