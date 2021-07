Troppe repliche: Rai1 ‘non lascia vivere’ Elena Sofia Ricci. Sospesa anche La Vita Promessa, arrivano i film (Di giovedì 22 luglio 2021) Vivi e lascia Vivere Aggiornamento – Rai1 sospende anche La Vita Promessa che, dopo due rinvii, aveva esordito lo scorso 20 luglio con il 9.2% di share e 1.716.000 spettatori. Lunedì ci sarà il film Brooklyn. Le repliche d’estate non sono per forza un male. Al pubblico molto spesso piace vedere e rivedere alcuni titoli e se una rete può “risparmiare per l’inverno” è giusto che, talvolta, lo faccia. Rai1 però sembra aver decisamente esagerato questa estate: tolto Superquark, ci sono solo repliche in prima serata. Un abuso che, insieme ad ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 22 luglio 2021) Vivi eVivere Aggiornamento –sospendeLache, dopo due rinvii, aveva esordito lo scorso 20 luglio con il 9.2% di share e 1.716.000 spettatori. Lunedì ci sarà ilBrooklyn. Led’estate non sono per forza un male. Al pubblico molto spesso piace vedere e rivedere alcuni titoli e se una rete può “risparmiare per l’inverno” è giusto che, talvolta, lo faccia.però sembra aver decisamente esagerato questa estate: tolto Superquark, ci sono soloin prima serata. Un abuso che, insieme ad ...

