Trieste Roberti | aziende che innovano sanno affrontare nuove sfide

(Di giovedì 22 luglio 2021) “Ledel Friuli Venezia Giulia che, come Italspurghi Ecologia, hanno saputo dimostrare una forte capacità di innovazione, sono riuscite ad espandersi, conquistando nuovi settori di mercato in questo momento sempre più richiesti”. Lo afferma l’assessore alla Sicurezza, Pierpaolo, che, insieme al governatore Massimiliano Fedriga, ha fatto visita allo stabilimento di Italspurghi Ecologia. Fondata nel 1984, l’impresa è diventata un punto di riferimento per il tessuto produttivo locale e per le pubbliche amministrazioni nel campo della gestione integrata del ciclo dei rifiuti, nelle indagini ambientali, nelle bonifiche e nella realizzazione di ...