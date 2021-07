Trieste Bini | 36 milioni per infrastrutture e impianti montagna

il_piccolo : Appello rivolto ai ministri della Transizione ecologica Roberto Cingolani e dello Sviluppo economico Giancarlo Gior… - TRIESTE_news : Turismo, Bini: 'Proroga di un anno per amministratore unico GIT, ora acquisto quota privata' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Trieste Bini

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

'La nostra Regione sta vivendo un momento meraviglioso - ha sottolineato- . I dati ... 'L'augurio è che sia una grande festa perche ha tutti gli ingredienti per crescere ancora dal punto ...... ma è quel marchio che ci permette di essere riconosciuti in giro per il mondo', ha sottolineato l'assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio. Infine, il sindaco di, Roberto Dipiazza: ...La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato, su proposta dell’assessore al Turismo Sergio Emidio Bini, le proposte di intervento per 36 milioni di euro promosse da PromoTurismoFVG e ...(Regioni.it 4115 - 20/07/2021) Avviare una collaborazione scientifica e culturale tra gli enti di ricerca del Friuli Venezia Giulia e quelli della Sardegna. Questo l'auspicio dell'incontro di delegazi ...