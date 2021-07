Trasporti, i sindacati chiedono un Patto su sostenibilità e industria (Di giovedì 22 luglio 2021) (Teleborsa) – Oggi si sono incontrati i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil e i segretari Generali delle rispettive categorie dei Trasporti Filt, Fit e UilTrasporti al fine di condividere il documento unitario sui temi dei Trasporti “Infrastrutture regole e contratti per un trasporto sostenibile” che aggiorna la strategia unitaria del sindacato nel settore a seguito degli stravolgimenti derivanti dalla pandemia e dai cambiamenti indotti dal PNRR. Secondo i sindacati è necessario un vero e proprio “Patto per i Trasporti sostenibili” che orienti le politiche dei diversi Ministeri (Mims, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 luglio 2021) (Teleborsa) – Oggi si sono incontrati i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil e i segretari Generali delle rispettive categorie deiFilt, Fit e Uilal fine di condividere il documento unitario sui temi dei“Infrastrutture regole e contratti per un trasporto sostenibile” che aggiorna la strategia unitaria del sindacato nel settore a seguito degli stravolgimenti derivanti dalla pandemia e dai cambiamenti indotti dal PNRR. Secondo iè necessario un vero e proprio “per isostenibili” che orienti le politiche dei diversi Ministeri (Mims, ...

