Tragedia alle porte di Roma: 60enne si uccide impiccandosi (Di giovedì 22 luglio 2021) Tragedia in una villa a Genzano dove un uomo di 60 anni si è tolto la vita. I fatti sono avvenuti oggi alle 13 in un complesso residenziale sito in viale Emilia Romagna. L’uomo è stato trovato impiccato dalla moglie in una delle stanze della loro abitazione. Trovata anche la corda con cui è stato commesso il gesto estremo. La salma dell’uomo sarà poi trasportata a Tor Vergata a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul posto per gli accertamenti del caso i Carabinieri della stazione di Genzano. Leggi anche: Choc a Ostia, moglie e marito trovati morti in casa: ipotesi omicidio-suicidio su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 luglio 2021)in una villa a Genzano dove un uomo di 60 anni si è tolto la vita. I fatti sono avvenuti oggi13 in un complesso residenziale sito in viale Emiliagna. L’uomo è stato trovato impiccato dalla moglie in una delle stanze della loro abitazione. Trovata anche la corda con cui è stato commesso il gesto estremo. La salma dell’uomo sarà poi trasportata a Tor Vergata a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul posto per gli accertamenti del caso i Carabinieri della stazione di Genzano. Leggi anche: Choc a Ostia, moglie e marito trovati morti in casa: ipotesi omicidio-suicidio su Il Corriere della Città.

Advertising

PaoloGentiloni : Per il sud del #Belgio una vera tragedia. E un grande moto di solidarietà popolare. Sono vicino alle famiglie colp… - zaiapresidente : ??? TRAGEDIA IN GERMANIA: VICINI ALLE VITTIME. NOSTRE SQUADRE DI PROTEZIONE CIVILE PRONTE A PARTIRE ??? Il Veneto… - CorriereCitta : Tragedia alle porte di Roma: 60enne si uccide impiccandosi - SashaBig555 : @PoliticaPerJedi @AlRobecchi Se non fosse per la tragedia avvenuta, sarebbe da ridere fino alle lacrime leggere che… - TonusAldo : RT @LegaSalvini: VOGHERA, FONTI LEGA: TRAGEDIA FRUTTO DI UN’AGGRESSIONE, LA VITTIMA ERA NOTA ALLE FORZE DELL’ORDINE Dalle prime ricostruzi… -