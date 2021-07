Toti sul Green pass in zona bianca: «Non c’è accordo tra Governo e Regioni: non si può chiudere con gli ospedali vuoti» (Di giovedì 22 luglio 2021) Tra Governo e Regioni «non c’è accordo sul Green pass in zona bianca». A rivelarlo è il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. «Ma parlare di non accordo è prematuro perché nella realtà il confronto con il Governo non è ancora cominciato», ha detto il governatore oggi, 22 luglio, nel corso di un’intervista a Radio24. Il dibattito, che va avanti ormai da alcuni giorni, continuerà. La proposta messa sul tavolo dalle Regioni è «sostituire le chiusure delle attività con il Green ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 luglio 2021) Tra«non c’èsulin». A rivelarlo è il presidente della Regione Liguria Giovanni. «Ma parlare di nonè prematuro perché nella realtà il confronto con ilnon è ancora cominciato», ha detto il governatore oggi, 22 luglio, nel corso di un’intervista a Radio24. Il dibattito, che va avanti ormai da alcuni giorni, continuerà. La proposta messa sul tavolo dalleè «sostituire le chiusure delle attività con il...

