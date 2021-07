Torvaianica cresce e cambia volto | in arrivo 15 milioni di euro | ecco come verranno utilizzati

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 22 luglio 2021) Ottime notizie per, cheper Pomezia zona 167, ottiene il finanziamento richiesto dal Comune dal Programma nazionale della Qualità dell’abitare (PinQua) del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili (Mims). Si tratta di un finanziamento di 15didestinati a un pacchetto di interventi per la riqualificazione del tessuto abitativo in zonaNord. Gli interventi previsti Il progetto prevede la demolizione e la ricostruzione del rudere “Centro Elisabetta”, che consentirà di realizzare 18 nuovi appartamenti destinati all’emergenza abitativa e una serie di ...