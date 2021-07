Advertising

SecolodItalia1 : Torna la pastasciutta antifascista del 25 luglio, ma i pescatori rovinano la festa dei partigiani a vita…… - corriereveneto : #Padova torna la pastasciutta antifascista: «Simbolo di ripartenza» - RadioIncontroPs : ?? Torna domenica 25 luglio l’iniziativa “Pastasciutta antifascista”, che quest’anno si terrà alle ore 19.30 al circ… - vnowhere : RT @CgilBologna: #AntifascistiSempre #versoil25luglio #PastasciuttaAntifascista Il 25 luglio 1943 Mussolini viene destituito. La famiglia C… - news_rimini : A Santarcangelo torna la pastasciutta antifascista sotto il porticato del municipio - Santarcangelo di Romagna - Ev… -

Ultime Notizie dalla rete : Torna pastasciutta

Laantifascista in programma per venerd prossimo, alla sera, a Villa Salom di Lion di Albignasego . La quota di 25 euro per gli adulti e di 10 per i bambini under 8. Sar garantito il ...Il 25 luglio nell'Area della Festa, a partire dalle 10.30, verrà ricordato l'anniversario delladi Papà Cervi con un piatto dedicato nel menù (laantifascista rigorosamente ...Sarà offerta domenica 25 luglio a Legnano, al centro sociale “Pertini” di via dei Salici, la “Pastasciutta antifascista”, dalla Rete Antifascista Altom ...Tutti in telecabina a 2000 metri per la cena del mare sulla panoramica firmata Porsche. Con le acciughe della Liguria. Nel penultimo weekend di luglio a Prato Nevoso “il mondo marinaro si fonde a quel ...