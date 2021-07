Torino Slot machine ed irregolarità amministrative | operazione nella V Circoscrizione

(Di giovedì 22 luglio 2021) In seguito alle numerose segnalazioni dei cittadini residenti, gli agenti del Comando Territoriale V – Borgo Vittoria, Madonna di Campagna, Lucento, Vallette – della Polizia Municipale hanno pianificato ed effettuato una serie di controlli mirati sugli esercizi pubblici ubicati nel territorio dellaV di competenza. All’interno di un bar ubicato in via Borgaro, i ‘civich’ hanno effettuato il sequestro amministrativo di tre videogiochi irregolari, ai sensi della Legge Regionale n. 9/2016, e comminato una sanzione al titolare dell’esercizio commerciale pari a 6.000 euro. In viale dei Mughetti, durante l’ispezione di un altro bar, gli agenti hanno rilevato ...

Torino Slot

