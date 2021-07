(Di giovedì 22 luglio 2021) Soualihoè ad un passo dal. Il centrocampista è arrivato in Portogallo nella mattinata di giovedì 22 luglio per firmare un contratto di cinque anni con il club lusitano. Limati gli ultimi dettaglia con il, che incasserà circa 6 milioni di euro dalla sua cessione. Dopo la breve esperienza al Milan, il 27enne è pronto ad una nuova avventura, questa volta all’estero. Non appena avrà superato le visite mediche, firmerà il contratto e verrà presentato ufficialmente alla stampa. A riportarlo sono i media portoghesi. SportFace.

DiMarzio : #Calciomercato | #Benfica, c'è l'accordo con il #Torino per il trasferimento di #Meite - sportface2016 : #Torino, #Meité è sbarcato a Lisbona: diventerà un nuovo giocatore del #Benfica - Cucciolina96251 : RT @temafootball24: ??TORINO??: IL PUNTO SULLE CESSIONI ??Il #Torino si sta attualmente concentrando sulle cessioni prima di dedicarsi agli… - temafootball24 : ??TORINO??: IL PUNTO SULLE CESSIONI ??Il #Torino si sta attualmente concentrando sulle cessioni prima di dedicarsi… - MatteoPedrosi : RT @CorriereGranata: Il tic toc era già arrivato, nonostante le smentite e le ricostruzioni fantasiose: #Meité, come da programma, sarà un… -

Commenta per primo Ilè pronto per tornare alla carica per Junior Messias . La trattativa per la cessione di Soualihoal Benfica si è finalmente sbloccata e il la società granata sta quindi per incassare 7 ...Dalla cessione diilincasserà circa 7 milioni di euro, soldi che saranno poi reinvestiti per cercare di portare alla squadra di Ivan Juric il trequartstia che il tecnico sta attendendo: ...