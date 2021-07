Tommy Dorfman annuncia: "Sono una donna transgender" (Di giovedì 22 luglio 2021) Tommy Dorfman, che ha conquistato la popolarità internazionale con la serie Tredici, ha annunciato di essere una donna transgender. Tommy Dorfman, tra i protagonisti della serie Tredici, ha annunciato con un post sui social e un articolo di Time di essere una donna transgender. Nel post viene espressa anche la sua gratitudine nei confronti di tutte le persone transessuali che hanno intrapreso prima di lei lo stesso percorso e hanno rischiato la propria vita per vivere in modo autentico ed essere se stesse. ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 luglio 2021), che ha conquistato la popolarità internazionale con la serie Tredici, hato di essere una, tra i protagonisti della serie Tredici, hato con un post sui social e un articolo di Time di essere una. Nel post viene espressa anche la sua gratitudine nei confronti di tutte le persone transessuali che hanno intrapreso prima di lei lo stesso percorso e hanno rischiato la propria vita per vivere in modo autentico ed essere se stesse. ...

lapsus_linguae : lo sapevo che Tommy Dorfman avrebbe fatto coming out come donna io semplicemente lo sapevo me lo sentivo - blogtivvu : “Oggi sono una donna trans”, il coming out di Tommy Dorfman, Ryan della serie Tredici (13 Reasons Why)… - andreastoolbox : Tommy Dorfman, Ryan nella serie Tredici, fa coming out: Oggi sono una donna trans - avan_mx : Tommy Dorfman no no no no no no no no no no no no no nono no no no no no nono no no no no no nono no no no no no no - Stay_Nerd : Tommy Dorfman, star di 13 Reasons Why, fa coming out: ora è una donna trans -