"Ci sono molti ragazzi che hanno fatto il Tour per preparare i Giochi. Forse hanno ancora un margine di vantaggio. Uno come Tadej Pogacar si riprende in fretta da una gara così dura. Sa anche come ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo ciclismo Chi sono Jessica Rossi e Elia Viviani, i portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi di Tokyo Lei è campionessa olimpica nel tiro a volo, specialità Trap, a Londra 2012; lui invece nell'Omnium del ciclismo su pista a Rio de Janeiro 2016. I due atleti saranno gli alfieri dell'Italia ai Giochi Olimpici, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto in Giappone. Il doppio alfiere è un'...

Tokyo: ciclismo; Evenepoel, io favorito? punto su Van Aert
Lo ha detto Remco Evenepoel, uomo di punta della squadra belga di ciclismo assieme a Wout Van Aert, parlando della prova in linea su strada di Tokyo 2020, che si corre sabato. Ma il belga presunto ...

Tokyo 2020 alle porte, i volti degli atleti siciliani in gara e le ultime sull'evento
SICILIA - C'è grande entusiasmo nell'aria per l'inizio dei Giochi della XXXII Olimpiade, fissato per la giornata di domani 23 luglio. L'evento è noto ...

Tokyo: ciclismo; Evenepoel, io favorito? punto su Van Aert TOKYO, 22 LUG - "Ci sono molti ragazzi che hanno fatto il Tour per preparare i Giochi. Forse hanno ancora un margine di vantaggio. Uno come Tadej Pogacar si riprende in fretta da una gara così dura. S ...

