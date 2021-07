Tokyo 2020 | Softball | bis degli Stati Uniti | battuto anche il Canada | finisce 1-0

(Di giovedì 22 luglio 2021) Glibissano la vittoria ottenuta ieri all’esordio contro l’Italia: questa volta ad essere sconfitto è il, il punteggio finale è di 1-0. Le canadesi incassano dunque il primo ko della loro avventura olimpica dopo aver ben esordito, e vinto, contro il Messico per 4-0. Match molto bloccato fino al quinto inning, quando la battuta di McCleney gabba Polidori permette agli States di raggiungere casa base. Dopo un bunt di sacrificio da parte della stessa McCleney glimuovono verso la seconda base, poi è Childester a completare l’opera per il primo e unico punto della contesa. (in ...

La pallavolista azzurra Paola #Egonu porterà la bandiera olimpica alla cerimonia di apertura dei Giochi di #Tokyo

Dopo le Olimpiadi di, la International Swimming League sarà la mia ultima gara, il palcoscenico giusto per dire basta". Con queste parole, pronunciate pochi giorni fa alla conferenza stampa di ...Ventotto medaglie, nono posto nel medagliere. A pochi giorni dal via delle Olimpiadi di, in programma il 23 luglio, ricordiamo i successi degli Azzurri a Rio 2016Gli Stati Uniti bissano la vittoria ottenuta ieri all’esordio contro l’Italia: questa volta ad essere sconfitto è il Canada, il punteggio finale è di 1-0. Le canadesi incassano dunque il primo ko dell ...Il capitano della squadra nazionale turca Eda Erdem Dündar non porterà una bandiera in prima linea della delegazione turca alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 come è stato dec ...