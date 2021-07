Tokyo 2020 | si dimette il direttore dell’inaugurazione | reo di battute sull’Olocausto

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 luglio 2021) Tegola per Kentaro Kobayashi e per l’organizzazione di. Il comico,dello show della cerimonia d’inaugurazione sarebbe nel mirino di un comunicato di condanna per aver scherzato in passato. Per questo l’organizzazione ha annunciato oggi le dimissioni, per bocca della presidente Seiko Hashimoto: “Chiediamo profondamente scusa di aver provocato disagio”, ha detto Hashimoto scusandosi a nome dell’organizzazione. La presidente diha detto di aver appreso dei comportamenti passati di Kobayashi “questa mattina presto” e di non avere avuto in ...