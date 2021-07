Tokyo 2020 sarà l'Olimpiade più cara di sempre, conto da 23,7 miliardi di euro (Di giovedì 22 luglio 2021) AGI - Le Olimpiadi di Tokyo passeranno alla storia come le più care di sempre e sicuramente come il peggior affare per il Paese ospitante. Dai dati forniti dal Comitato organizzatore emerge che tra lievitazioni dei costi per il rinvio di un anno e misure anti-Covid, il conto finale per le Olimpiadi e le Paralimpiadi sarà pari a 1.644 miliardi di yen, 12,7 miliardi di euro. Il vero prezzo dei Giochi Allargando però il quadro alle spese indirette indicate nei rapporti del governo, come gli investimenti legati ai Giochi o voci quali i rifacimenti stradali, si arriva almeno ... Leggi su agi (Di giovedì 22 luglio 2021) AGI - Le Olimpiadi dipasseranno alla storia come le più care die sicuramente come il peggior affare per il Paese ospitante. Dai dati forniti dal Comitato organizzatore emerge che tra lievitazioni dei costi per il rinvio di un anno e misure anti-Covid, ilfinale per le Olimpiadi e le Paralimpiadipari a 1.644di yen, 12,7di. Il vero prezzo dei Giochi Allargando però il quadro alle spese indirette indicate nei rapporti del governo, come gli investimenti legati ai Giochi o voci quali i rifacimenti stradali, si arriva almeno ...

