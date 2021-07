Tokyo 2020, sabato 24 luglio: gli italiani in gara, tutti gli orari (Di giovedì 22 luglio 2021) Arriva il momento tanto atteso: quello delle prime medaglie. sabato 24 luglio alle Olimpiadi di Tokyo si comincia veramente a fare sul serio: dopo i tre giorni di ‘preparazione’ con gare di tornei e batterie adesso in palio ci sono le medaglie. Una giornata che può vedere subito l’Italia protagonista: ciclismo, scherma, taekwondo, tiro con l’arco, judo e tiro a segno le discipline da tenere d’occhio. E poi l’esordio dell’Italvolley al maschile, il basket 3X3, tennis e tanto altro ancora. Ecco il programma completo. IL PROGRAMMA COMPLETO tutti GLI italiani IN gara GIORNO PER ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021) Arriva il momento tanto atteso: quello delle prime medaglie.24alle Olimpiadi disi comincia veramente a fare sul serio: dopo i tre giorni di ‘preparazione’ con gare di tornei e batterie adesso in palio ci sono le medaglie. Una giornata che può vedere subito l’Italia protagonista: ciclismo, scherma, taekwondo, tiro con l’arco, judo e tiro a segno le discipline da tenere d’occhio. E poi l’esordio dell’Italvolley al maschile, il basket 3X3, tennis e tanto altro ancora. Ecco il programma completo. IL PROGRAMMA COMPLETOGLIINGIORNO PER ...

Advertising

RaiNews : Colpo di scena alla vigilia dei Giochi Olimpici di #Tokyo 2020: licenziato il direttore artistico della cerimonia.… - Maumol : Prende il via in Giappone l'Olimpiade più attesa e tormentata di sempre. Una prova di coraggio collettiva per affer… - Eurosport_IT : La nostra Fede è cattivissima! ???? Le parole di Malagò ?? - giovanna_bellu : RT @ilmarziano1: Tokyo 2020, manga poco all'apertura. I Giochi si faranno nonostante un fuji fuji di sponsor, non si può fare harakiri mand… - giovcusumano : RT @tomasomontanari: Noi l’avremmo fatto ambasciatore… #vattani #fascismo Olimpiadi di Tokyo, licenziato il direttore della cerimonia di in… -