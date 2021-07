Tokyo 2020, rimosso direttore Cerimonia apertura per commenti sull’Olocausto (Di giovedì 22 luglio 2021) Kentaro Kobayashi, direttore della Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020 in programma domani, è stato rimosso dal suo incarico a seguito di notizie sui suoi commenti passati sull’Olocausto. Lo ha annunciato il Comitato organizzatore di Tokyo. I rapporti sui commenti di Kobayashi hanno rapidamente attirato critiche, anche da parte del Simon Wiesenthal Center, che ha condannato quelle che ha definito barzellette antisemite di Kobayashi. Secondo i resoconti dei media giapponesi, Kobayashi ha fatto riferimento ... Leggi su italiasera (Di giovedì 22 luglio 2021) Kentaro Kobayashi,delladidelle Olimpiadi diin programma domani, è statodal suo incarico a seguito di notizie sui suoipassati. Lo ha annunciato il Comitato organizzatore di. I rapporti suidi Kobayashi hanno rapidamente attirato critiche, anche da parte del Simon Wiesenthal Center, che ha condannato quelle che ha definito barzellette antisemite di Kobayashi. Secondo i resoconti dei media giapponesi, Kobayashi ha fatto riferimento ...

